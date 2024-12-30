В оккупированном Крыму ночью раздавались взрывы
Киев • УНН
В поселке Черноморское оккупированного Крыма серия взрывов продолжалась с 4:00 до 7:00 утра 30 декабря. Местные жители сообщают о звуках стрельбы, возможных запусках ракет и отключении интернета.
В поселке Черноморское, что находится во временно оккупированном Крыму, прогремела серия взрывов. Об этом пишет телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на сообщения местных жителей, передает УНН.
Детали
Взрывы были слышны сегодня, 30 декабря, с 4:00 до 7:00 утра. В частности, они прозвучали в районе бухты Узкая, куда ранее уже наведывались украинские морские дроны, которые атаковали катера и корабли черноморского флота РФ.
Местные также отмечают, что были слышны звуки стрельбы и возможные запуски ракет. В этот период в поселке не работал интернет.
Напомним,
Взрыв слышали в Джанкое и районе. В минобороны рф утверждали об атаке дрона.