В окупованому Криму проведено 15 обшуків у "Свідків Єгови" з початку року
Київ • УНН
Силовики рф провели не менше 15 обшуків у будинках "Свідків Єгови" в Криму з початку року. 13 віруючих засуджено, 11 з них отримали терміни від 6 до 6,5 років позбавлення волі.
У Криму з початку року силовики рф провели не менше 15 обшуків у будинках представників "Свідків Єгови". Про це повідомляє аналітик правозахисної організації "КримSOS" Євген Ярошенко, передає УНН із посиланням на "Крим Реалії".
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Згідно з наведеними даними, станом на середину жовтня 2024 року підконтрольні рф суди в Криму винесли вироки 13 "Свідкам Єгови", 11 з яких засудили до позбавлення волі на строк від 6 до 6,5 років. Найсуворіше покарання отримав Віктор Сташевський, якого цього року перевели з колонії до в'язниці "Володимирський централ" через регулярні дисциплінарні стягнення.
"4 представникам вищезгаданого осередку, яким "Ялтинський міський суд" виніс обвинувальні вироки у 2023 році, "Верховний суд" Криму цього року їх скасував і відправив на повторний судовий розгляд", – наголосив аналітик.
Додамо
Раніше уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубинець заявляв, що росія порушила проти кримчан понад 100 кримінальних справ за релігійною ознакою. За даними Європейської асоціації "Свідків Єгови", за останні 7 років у Криму зазнали кримінального переслідування за віру 30 віруючих.