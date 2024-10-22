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В оккупированном Крыму проведено 15 обысков у "Свидетелей Иеговы" с начала года

В оккупированном Крыму проведено 15 обысков у "Свидетелей Иеговы" с начала года

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 12:40  •  5342 просмотра

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Силовики рф провели не менее 15 обысков в домах "Свидетелей Иеговы" в Крыму с начала года. 13 верующих осуждены, 11 из них получили сроки от 6 до 6,5 лет лишения свободы.

В Крыму с начала года силовики рф провели не менее 15 обысков в домах представителей «Свидетелей Иеговы». Об этом сообщает аналитик правозащитной организации «КрымЅОЅ» Евгений Ярошенко, передает УНН со ссылкой на «Крым Реалии».

Детали

Согласно приведенным данным, по состоянию на середину октября 2024 года подконтрольные рф суды в Крыму вынесли приговоры 13 «Свидетелям Иеговы», 11 из которых приговорили к лишению свободы на срок от 6 до 6,5 лет. Самое строгое наказание получил Виктор Сташевский, которого в этом году перевели из колонии в тюрьму «Владимирский централ» из-за регулярных дисциплинарных взысканий.

«4 представителям вышеупомянутой ячейки, которым «Ялтинский городской суд» вынес обвинительные приговоры в 2023 году, «Верховный суд» Крыма в этом году их отменил и отправил на повторное судебное разбирательство», - подчеркнул аналитик.

Добавим

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец заявлял, что россия возбудила против крымчан более 100 уголовных дел по религиозному признаку. По данным Европейской ассоциации «Свидетелей Иеговы», за последние 7 лет в Крыму подверглись уголовному преследованию за веру 30 верующих.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП