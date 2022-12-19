В окупованому Криму знову обшуки та затримання кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У тимчасово окупованому Криму окупаційна влада знову проводить обшуки в оселях кримських татар. Вже відомо про затриманих. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, пише УНН.
«Російські окупанти провели обшуки та затримали кримських татар у Джанкойському районі.
Так, у селі Avuz Qırk/Медведівка Джанкойського району Криму вранці 19 грудня російські карателиі провели обшуки у трьох будинках кримських татар», - написав Чубаров у своєму Телеграм-каналі.
Як повідомляють з Криму активісти, обшуки пройшли у будинках трьох рідних братів Ахаєвих.
«На даний момент відомо про затримання Ернеста та Марлена Ахаєвих, Амета російські силовики поки не затримали.
Про причини проведення обшуків рашисти не дають жодних пояснень», - додав Чубаров.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупаційна влада в Криму намагається закрити рота всім, хто публічно реагує на вибухи – Чубаров