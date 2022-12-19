В окупованому Криму знову обшуки та затримання кримських татар

«Російські окупанти провели обшуки та затримали кримських татар у Джанкойському районі.

Так, у селі Avuz Qırk/Медведівка Джанкойського району Криму вранці 19 грудня російські карателиі провели обшуки у трьох будинках кримських татар», - написав Чубаров у своєму Телеграм-каналі.

Як повідомляють з Криму активісти, обшуки пройшли у будинках трьох рідних братів Ахаєвих.

«На даний момент відомо про затримання Ернеста та Марлена Ахаєвих, Амета російські силовики поки не затримали.

Про причини проведення обшуків рашисти не дають жодних пояснень», - додав Чубаров.

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