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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В окупованому Криму знову обшуки та затримання кримських татар

В окупованому Криму знову обшуки та затримання кримських татар

Київ • УНН

 • 463809 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У тимчасово окупованому Криму окупаційна влада знову проводить обшуки в оселях кримських татар. Вже відомо про затриманих. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, пише УНН.

«Російські окупанти провели обшуки та затримали кримських татар у Джанкойському районі.

Так, у селі Avuz Qırk/Медведівка Джанкойського району Криму вранці 19 грудня російські карателиі провели обшуки у трьох будинках кримських татар», - написав Чубаров у своєму Телеграм-каналі.

Як повідомляють з Криму активісти, обшуки пройшли у будинках трьох рідних братів Ахаєвих.

«На даний момент відомо про затримання Ернеста та Марлена Ахаєвих, Амета російські силовики поки не затримали.

Про причини проведення обшуків рашисти не дають жодних пояснень», - додав Чубаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупаційна влада в Криму намагається закрити рота всім, хто публічно реагує на вибухи – Чубаров 

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