Окупаційна влада в Криму намагається закрити рота всім, хто публічно реагує на вибухи - Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Російська окупаційна влада Криму намагається закрити рота всім, хто на тимчасово окупованому півострові публічно реагує на вибухи. Про це у своєму Telegram повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, пише УНН.
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"Російська окупаційна влада Криму намагається закрити рота всім, хто в Криму публічно реагує на вибухи та прильоти на військові об'єкти, розташовані на півострові", - зазначив Чубаров.
Деталі
Чубаров наголошує, що навіть “найвідмороженіші прихильники росії вже впадають в істерію”, оскільки почали усвідомлювати, що їм доведеться покинути крадений півостров.
Голова Меджлісу навів приклад офіційного попередження, що поширюється від імені російського гауляйтера Криму (мовою оригіналу): «Напоминаю всем блогерам про ответственность за публикацию в сети вражеских фейков. "Взрывы в Бахчисарае", " Корабли ведут огонь у мыса Опук", "Табло "Крымского моста"" - читаем закон и помним об ответственности. Что бы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы в регионах чуть севернее Крыма», – йдеться у заяві.
Доповнення
Російський так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя михайло развожаєв вранці 20 серпня повідомив, що на дах штабу флоту рф, де сьогодні диміло, приземлився безпілотник, який "збитий не був".
У тимчасово окупованому Криму після цього чули нові вибухи - зокрема, у передмісті Євпаторії, а саме - у селищі Заозерне.