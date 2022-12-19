В оккупированном Крыму снова обыски и задержание крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Во временно оккупированном Крыму оккупационные власти снова проводят обыски в домах крымских татар. Уже известно о задержанных. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишет УНН.
«Российские оккупанты провели обыски и задержали крымских татар в Джанкойском районе.
В селе Avuz Qırk/Медведевка Джанкойского района Крыма утром 19 декабря российские каратели провели обыски в трех домах крымских татар», - написал Чубаров в своем Телеграмм-канале.
Как сообщают из Крыма активисты, обыски прошли в домах трех родных братьев Ахаевых.
«На данный момент известно о задержании Эрнеста и Марлена Ахаева, Амета российские силовики пока не задержали.
О причинах проведения обысков рашисты не дают никаких объяснений», – добавил Чубаров.
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