В оккупированном Крыму снова обыски и задержание крымских татар

«Российские оккупанты провели обыски и задержали крымских татар в Джанкойском районе.

В селе Avuz Qırk/Медведевка Джанкойского района Крыма утром 19 декабря российские каратели провели обыски в трех домах крымских татар», - написал Чубаров в своем Телеграмм-канале.

Как сообщают из Крыма активисты, обыски прошли в домах трех родных братьев Ахаевых.

«На данный момент известно о задержании Эрнеста и Марлена Ахаева, Амета российские силовики пока не задержали.

О причинах проведения обысков рашисты не дают никаких объяснений», – добавил Чубаров.

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