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В окупованому Криму знищують стародавнє мусульманське кладовище

В окупованому Криму знищують стародавнє мусульманське кладовище

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Російська Федерація знищує стародавнє мусульманське кладовище в окупованому Криму. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"На місці мусульманського поховання у зниклому с. Унгут Кіровського району тимчасово окупованого Криму проводяться будівельні роботи, пов’язані з прокладанням водогону з північних районів Криму в Керч. Ймовірно, що у ході підготовчих робіт до прокладення водогону на місці поховання проводяться "археологічні розкопки", при цьому мусульманські поховання окупаційна влада намагається представити як "древньо-скіфські захоронення", - йдеться в повідомленні.

З огляду на ситуацію що склалася, місцеві мешканці звернулися до органів окупаційної адміністрації з вимогою обійти кладовище під час спорудження водогону.

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Окупаційна адміністрація РФ в Криму послідовно намагається наростити обсяги водозабору з місцевих джерел, що створює серйозні довготривалі ризики для екології Криму. На даний момент вже спостерігаються негативні наслідки нарощування обсягів водозбору: погіршення якості підземних вод, засолення ґрунтів, тощо.

"МТОТ заявляє про неприпустимість руйнування поховань, культових об’єктів, об’єктів історичної спадщини на тимчасово окупованій території України. Неспроможність держави-окупанта забезпечити базові потреби населення не може бути виправданням подібного варварства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в окупованому Криму під виглядом реставрації руйнують Ханський палац.

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