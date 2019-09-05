В окупованому Криму зник батько українського футболіста
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. В окупованому Криму зник батько екс-футболіста молодіжної збірної України U-19 (2013 — 2015 роки) Олександра Каплієнко Максим Каплієнко. Про це сам Олександр написав на своїй сторінці в Instagram, передає УНН з посиланням також на видання “Крим.Реалії”.
“Пропав мій тато Каплієнко Максим Володимирович 17.08 1976 року народження. Останній раз виходив на зв’язок 10 серпня 2019 року. Останні місце перебування в Сімферополі — місце його роботи. Він поїхав до Севастополя, але після закінчення декількох днів ми не могли до нього додзвонитися, подзвонили на його роботу, його напарник сказав, що на роботі його немає. Подзвонили в Севастополь, там його теж немає”, — написав Олександр.
У коментарі “Крим.Реалії” дочка зниклого Анна розповіла, що зникнення її батька вперше виявили його колеги.
“Він працював там (в Сімферополі). Коли його співробітники прийшли в хостел, то виявили, що його немає. Він збирався до брата в Севастополь, і ми подумали, що він поїхав. Потім, після закінчення декількох днів, він не брав трубку. Думали, що він на роботі, але його там теж немає. І тоді ми почали бити на сполох”, — розповіла вона.
За її словами, у рідних немає “ніяких припущень”, чому Максим Каплієнко зник.
ВАЖНО! Пропал мой папа Каплиенко Максим Владимирович 17.08 1976 года рождения. Последний раз выходил на связь 10. 08.2019. Последние место нахождения в Симферополе - место его работы. Он уехал в Севастополь, но по стечении нескольких дней мы не могли до него дозвониться, позвонили на его работы ,его напарник сказал ,что на работе его нет. Позвонили в Севастополь там его тоже нет. На звонки не отвечает. Те кто может находятся в Крыму или есть знакомые там. Попросите пожалуйста их выставить этот пост в историю. Кто его видел или есть какая-либо информация ,пишите в директ или звоните по этому номеру : +380976136390 Просьба распостронить этот пост