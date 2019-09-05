В оккупированном Крыму пропал отец украинского футболиста

“Пропал мой папа Каплиенко Максим Владимирович 17.08 1976 года рождения. Последний раз выходил на связь 10 августа 2019 года. Последние место пребывания в Симферополе — место его работы. Он уехал в Севастополь, но по истечении нескольких дней мы не могли до него дозвониться, позвонили на его работу, его напарник сказал, что на работе его нет. Позвонили в Севастополь, там его тоже нет”, — написал Александр.

В комментарии “Крым.Реалии” дочь исчезнувшего Анна рассказала, что пропажу ее отца впервые обнаружили его коллеги.

“Он работал там (в Симферополе). Когда его сотрудники пришли в хостел, то обнаружили, что его нет. Он собирался к брату в Севастополь, и мы подумали, что он поехал. Потом, по истечении нескольких дней, он не брал трубку. Думали, что он на работе, но его там тоже нет. И тогда мы начали бить тревогу”, — рассказала она.

По ее словам, у родных нет “никаких догадок”, почему Максим Каплиенко исчез.