В окупованому Криму затримали українця при спробі виїхати з півострова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. В окупованому Криму затримали громадянина України при спробі виїхати з півострова. Про це з посиланням на кримське управління ФСБ РФ повідомляють РІА Новости, передає УНН.
Повідомляється, що українець намагався виїхати з окупованого півострова чужим паспортом, але був затриманий прикордонниками на дві доби до з'ясування всіх обставин. Зазначається, що громадянин України слідував за маршрутом Севастополь - Київ і був затриманий в пункті пропуску "Армянськ".
Також повідомляється, що під час бесіди чоловік зізнався, що насправді документ належить його брату.
Вирішується питання про порушення відносно нього кримінальної справи за спробу "незаконного перетину кордону Російської Федерації".
Як повідомляв УНН, у Криму в незаконному ув'язненні перебуває 58 кримських татар.