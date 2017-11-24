В оккупированном Крыму задержали украинца при попытке выехать с полуострова

Сообщается, что украинец пытался уехать из оккупированного полуострова под чужим паспортом, но был задержан пограничниками на двое суток до выяснения всех обстоятельств. Отмечается, что гражданин Украины следовал по маршруту Севастополь - Киев и был задержан в пункте пропуска "Армянск".

Также сообщается, что во время беседы мужчина признался, что на самом деле документ принадлежит его брату.

Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за попытку "незаконного пересечения границы Российской Федерации".

Как сообщал УНН, в Крыму в незаконном заключении находится 58 крымских татар.