В окупованому Криму затримали активіста за висвітлення справи Курбедінова
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сьогодні у “суді” Сімферополя затримали активіста “Кримської Солідарності” Нурі Абдурашид, який збирався висвітлювати судове засідання у справі адвоката Еміля Курбедінова. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Антон Наумлюк, передає УНН.
“У будівлі Київського районного суду Сімферополя затримали активіста „Кримської Солідарності“ Нурі Абдурашид, який мав намір висвітлювати судове засідання у справі адвоката Еміля Курбедінова. Його відвели судові пристави для складання протоколу”, — написав журналіст.
Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що співробітники російського центру з протидії екстремізму затримали в окупованому Криму відомого кримськотатарського адвоката Еміля Курбедінова.
Курбедінова уже затримували у Криму разом з активістами у вересні 2017 року.