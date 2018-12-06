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В окупованому Криму затримали активіста за висвітлення справи Курбедінова

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сьогодні у “суді” Сімферополя затримали активіста “Кримської Солідарності” Нурі Абдурашид, який збирався висвітлювати судове засідання у справі адвоката Еміля Курбедінова. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Антон Наумлюк, передає УНН.

В окупованому Криму затримали активіста за висвітлення справи Курбедінова

“У будівлі Київського районного суду Сімферополя затримали активіста „Кримської Солідарності“ Нурі Абдурашид, який мав намір висвітлювати судове засідання у справі адвоката Еміля Курбедінова. Його відвели судові пристави для складання протоколу”, — написав журналіст.

Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що співробітники російського центру з протидії екстремізму затримали в окупованому Криму відомого кримськотатарського адвоката Еміля Курбедінова. 

Курбедінова уже затримували у Криму разом з активістами у вересні 2017 року. 

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