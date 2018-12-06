В оккупированном Крыму задержали активиста за освещение дела Курбединова
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня в "суде" Симферополя задержали активиста "Крымской Солидарности" Нури Абдурашид, который собирался освещать судебное заседание по делу адвоката Эмиля Курбединова. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Антон Наумлюк, передает УНН.
"В здании Киевского районного суда Симферополя задержали активиста "Крымской Солидарности" Нури Абдурашид, который намеревался освещать судебное заседание по делу адвоката Эмиля Курбединова. Его отвели судебные приставы для составления протокола", - написал журналист.
Напомним, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что сотрудники российского центра по противодействию экстремизму задержали в оккупированном Крыму известного крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова.
Курбединова уже задерживали в Крыму вместе с активистами в сентябре 2017 года.