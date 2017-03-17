В окупованому Криму зараз утримуються щонайменше 27 українців — МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На сьогодні на території окупованого Криму російська влада утримує щонайменше 27 українців. Про це під час брифінгу повідомила речниця МЗС України Мар’яна Беца, передає кореспондент УНН.
“На жаль, постійно збільшується кількість громадян України, затриманих нелегітимними російськими органами на території окупованого Криму за обвинувачення в так званому екстремізмі, тероризмі і підривній діяльності. За інформацією правозахисників, на території окупованого півострову утримуються як мінімум 27 громадян України”, — розповіла М.Беца.
Вона також нагадала, що наразі на території РФ утримується 15 громадян України.
Як повідомляв УНН, І.Геращенко заявила, що на сьогодні кількість заручників в ОРДЛО збільшилася і становить 118 осіб.