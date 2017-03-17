В оккупированном Крыму сейчас содержатся не менее 27 украинцев - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. На сегодняшний день на территории оккупированного Крыма российские власти удерживают не менее 27 украинцев. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает корреспондент УНН.
"К сожалению, постоянно увеличивается количество граждан Украины, задержанных нелегитимными российскими органами на территории оккупированного Крыма по обвинению в так называемом экстремизме, терроризме и подрывной деятельности. По информации правозащитников, на территории оккупированного полуострова содержатся как минимум 27 граждан Украины ", - рассказала М.Беца.
Она также напомнила, что сейчас на территории РФ содержится 15 граждан Украины.
Как сообщал УНН, И.Геращенко заявила, что на сегодня количество заложников в ОРДЛО увеличилась и составляет 118 человек.