В оккупированном Крыму сейчас содержатся не менее 27 украинцев - МИД

"К сожалению, постоянно увеличивается количество граждан Украины, задержанных нелегитимными российскими органами на территории оккупированного Крыма по обвинению в так называемом экстремизме, терроризме и подрывной деятельности. По информации правозащитников, на территории оккупированного полуострова содержатся как минимум 27 граждан Украины ", - рассказала М.Беца.

Она также напомнила, что сейчас на территории РФ содержится 15 граждан Украины.

Как сообщал УНН, И.Геращенко заявила, что на сегодня количество заложников в ОРДЛО увеличилась и составляет 118 человек.