В окупованому Криму закрили два пляжі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Росспоживнагляд закрив для купання два пляжі в окупованому Криму, бо вода не відповідає санітарним нормам. Про це передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.
“За результатами досліджень проби не відповідали вимогам санітарних правил і нормативів за мікробіологічними показниками (Бахчисарайський район, місто Севастополь). За фактами виявлених нестандартних проб морської води територіальними відділами винесені постанови про тимчасове обмеження купання”, — йдеться в повідомленні.
Назву пляжів у Росспоживнагляді не уточнили.
Нагадаємо, в окупованому Криму твердять про екологічну катастрофу через забруднення морської води.