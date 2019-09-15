В оккупированном Крыму закрыли два пляжа
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Роспотребнадзор закрыл для купания два пляжа в оккупированном Крыму, потому что вода не соответствует санитарным нормам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
"По результатам исследований пробы не соответствовали требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям (Бахчисарайский район, город Севастополь). По фактам выявленных нестандартных проб морской воды территориальными отделами вынесены постановления о временном ограничении купания", - говорится в сообщении.
Название пляжей в Роспотребнадзоре не уточнили.
Напомним, в оккупированном Крыму говорят об экологической катастрофе из-за загрязнения морской воды.