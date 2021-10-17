В окупованому Криму встановили монумент до річниці розстрілу в коледжі в Керчі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У Керчі 17 жовтня відкрито монумент на пам'ять про загиблих під час нападу на місцевий політехнічний коледж. Про це УНН повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.
У центрі композиції монумента – прострелений учнівський зошит, із якого виривається в небо зграя жайворонків.
Загальна висота виконаного з бронзи пам'ятника – приблизно 6,5 метрів, на гранітному постаменті золотими літерами написані імена загиблих. Жайворонки символізують душі загиблих студентів.
За інформацією ЗМІ, на відкритті пам'ятника зібралися студенти та персонал коледжу – учасники трагічних подій 2018 року, родичі загиблих, містяни та представники влади.
Теракт в Керчі
17 жовтня 2018 року в Керченському політехнічному коледжі відбулися вибух і стрілянина. За версією Слідкому Росії, вибух у коледжі влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки». Російська влада міста повідомила, що в результаті трагедії загинула 21 особа.
Причиною вчинку нападника російські правоохоронці назвали нападки однолітків.
Після трагедії в Керчі російська окупаційна влада Криму посилила заходи безпеки в місцевих навчальних закладах, у тому числі найняла для охорони Росгвардію, почала встановлювати металодетектори в школах.
Прокуратура Автономної Республіки Крим кваліфікувала як терористичний акт вибух у політехнічному коледжі в Керчі.