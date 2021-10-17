В оккупированном Крыму установили монумент к годовщине расстрела в колледже в Керчи
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В Керчи 17 октября открыт монумент в память о погибших во время нападения на местный политехнический колледж. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Крым.Реалии.
В центре композиции монумента — простреленная ученическая тетрадь, из которого вырывается в небо стая жаворонков.
Общая высота выполненного из бронзы памятника — примерно 6,5 метров, на гранитном постаменте золотыми буквами написаны имена погибших. Жаворонки символизируют души погибших студентов.
По информации СМИ, на открытии памятника собрались студенты и персонал колледжа — участники трагических событий 2018 года, родственники погибших, горожане и представители власти.
Теракт в Керчи
17 октября 2018 в Керченском политехническом колледже состоялись взрыв и стрельба. По версии следком России, взрыв в колледже устроил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков, который “покончил с собой”. Российские власти города сообщила, что в результате трагедии погиб 21 человек.
Причиной поступка нападающего российские правоохранители назвали нападки сверстников.
После трагедии в Керчи российская оккупационная власть Крыма усилила меры безопасности в местных учебных заведениях, в том числе наняла для охраны Росгвардию, начала устанавливать металлодетекторы в школах.
Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицировала как террористический акт взрыв в политехническом колледже в Керчи.