В окупованому Криму виставили на продаж завод "Новий Світ"

Відзначається, що в лот входять дев'ять земельних ділянок загальною площею 93 536 кв. м. і кілька будівель, загальною площею 58 963,7 кв. м.

"Відсоток акцій, що продається в статутному капіталі АТ - 100%", - сказано в оголошенні про продаж.

Стартова ціна "Нового світу" - 1,496 млрд руб. Підсумки торгів планують підвести 20 грудня в окупованому Сімферополі. Заявки на участь в конкурсі приймаються до 13 грудня.

Нагадаємо, раніше під санкції РНБО потрапили всі виноробні підприємства Криму. При цьому, згідно з даними "Укрвинпрому", український споживач від такого кроку уряду не постраждав, оскільки на вітчизняному ринку представлені відомі і якісні бренди, такі як "Коктебель" і інші.