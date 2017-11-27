В окупованому Криму виставили на продаж завод "Новий Світ"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. "Кримське міністерство майна і земельних відносин" виставило на продаж завод шампанських вин "Новий Світ". Його стартова ціна становить майже 1,5 млрд руб. Про це свідчать дані порталу про проведення торгів, передає УНН.
Відзначається, що в лот входять дев'ять земельних ділянок загальною площею 93 536 кв. м. і кілька будівель, загальною площею 58 963,7 кв. м.
"Відсоток акцій, що продається в статутному капіталі АТ - 100%", - сказано в оголошенні про продаж.
Стартова ціна "Нового світу" - 1,496 млрд руб. Підсумки торгів планують підвести 20 грудня в окупованому Сімферополі. Заявки на участь в конкурсі приймаються до 13 грудня.
Нагадаємо, раніше під санкції РНБО потрапили всі виноробні підприємства Криму. При цьому, згідно з даними "Укрвинпрому", український споживач від такого кроку уряду не постраждав, оскільки на вітчизняному ринку представлені відомі і якісні бренди, такі як "Коктебель" і інші.