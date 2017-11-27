В оккупированном Крыму выставили на продажу завод “Новый свет”

Отмечается, что в лот входят девять земельных участков общей площадью 93 536 кв. м. и несколько зданий, общей площадью 58 963,7 кв. м.

“Процент продаваемых акций в уставном капитале АО — 100%”, — сказано в обьявлении о продаже.

Стартовая цена “Нового света” — 1,496 млрд руб. Итоги торгов планируют подвести 20 декабря в оккупированном Симферополе. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 декабря.

Напомним, ранее под санкции СНБО попали все винодельческие предприятия Крыма. При этом, согласно данным “Укрвинпрома”, украинский потребитель от такого шага правительства не пострадал, поскольку на отечественном рынке представлены извественные и качественный бренды, такие как “Коктебель” и другие.