В окупованому Криму суд залишив під арештом фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Підконтрольний Москві "Верховний суд Криму" залишив у силі рішення про продовження запобіжного заходу 4 фігурантам бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим.Реалії".
Кримські татари Ремзі Меметов, Енвер Мамутов, Зеврі Абсеїтов і Рустем Абільтаров залишаться під вартою до 12 травня.
“Засідання традиційно проходило в закритому режимі, проте суддя дозволила близьким родичам обвинувачених бути присутніми на оголошенні вироку. Самі фігуранти справи брали участь у засіданні за відеозв’язком”, — вказано у повідомленні.
Адвокат Еміль Курбедінов розповів, що “Верховний суд Криму” не мав повноважень для розгляду апеляції, оскільки справу “бахчисарайської четвірки” передали на розгляд у Північно-Кавказький військовий суд.
Він заявив, що: “Продовження запобіжного заходу фігурантам цієї справи не було підсудне Верховному суду. У нас була інформація, що 28 березня ця справа була передана до Північно-Кавказького військового суду в Ростов-на-Дону. Саме цей суд повинен був розглядати продовження. Але за клопотанням прокуратури, яка вже затвердила обвинувальний висновок і яка вже не має ніякого стосунку до цієї справи, було розглянуто продовження арешту. Ми вважаємо це істотним порушенням і оскаржуватимемо це рішення у Верховному суді Росії”.
Як повідомляв УНН, адміністрація СІЗО Сімферополя має намір відправити в карцер засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха.