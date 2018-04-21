В оккупированном Крыму суд оставил под арестом фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Крымские татары Ремзи Меметов, Энвер Мамутов, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров останутся под стражей до 12 мая.

“Заседание традиционно проходило в закрытом режиме, однако судья позволила близким родственникам обвиняемых присутствовать на оглашении приговора. Сами фигуранты дела принимали участие в заседании по видеосвязи”, — указано в сообщении.

Адвокат Эмиль Курбединов рассказал, что “Верховный суд Крыма” не имел полномочий для рассмотрения апелляции, поскольку дело “Бахчисарайской четверки” передали на рассмотрение в Северо-Кавказский военный суд.

Он заявил, что: “Продолжение пресечения фигурантам этого дела не было подсудное Верховному суду. У нас была информация, что 28 марта это дело было передано в Северо-Кавказскмй военный суд в Ростов-на-Дону. Именно этот суд должен был рассматривать продолжение. Но по ходатайству прокуратуры, которая уже утвердила обвинительное заключение и которая уже не имеет никакого отношения к этому делу, было рассмотрено продление ареста. Мы считаем это существенным нарушением и будем обжаловать это решение в Верховном суде России”.

Как сообщал УНН, администрация СИЗО Симферополя намерена отправить в карцер осужденного в аннексированном Россией Крыму украинского активиста Владимира Балуха.