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В окупованому Криму силовики рф вивезли з дому правозахисника Джеппарова - Чубаров

В окупованому Криму силовики рф вивезли з дому правозахисника Джеппарова - Чубаров

Київ • УНН

 • 352635 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Вранці в тимчасово окупованому Криму силовики рф увірвалися з обшуком в дім активного учасника кримськотатарського національного руху з часів СРСР і правозахисника Абдурешіта Джеппарова та забрали його з собою. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Меджлісу Рефат Чубаров, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні вранці російські карателі в окупованому Криму увірвалися в дім правозахисника, активного учасника кримськотатарського національного руху з часів СРСР, Абдурешіта Джеппарова, який проживає в місті Qarasuvbazar (російські окупанти називають це місто Білогірськ). По завершенню обшуку, який тривав з 7 години ранку до 10.00 і в ході якого в будинку вилучили всі телефони та електронні пристрої, карателі з ФСБ забрали з собою Абдурешіта Джеппарова", - написав Чубаров.

Деталі

Як зазначив голова Меджлісу, "понад 8 років тому російські карателі відкрито викрали сина та племінника Абдурешіта Джеппарова". "Тоді, ввечері 27 вересня 2014 року до Ісляма Джеппарова і Джевдета Іслямова, які знаходилися біля магазину автозапчастин "Кисмет" міста Qarasuvbazar, під’їхав мікроавтобус Volkswagen Transporter, звідки вискочили невідомі в масках і силою заштовхнули молодих хлопців в автомобіль, вивізши у невідомому напрямку. Попри всі зусилля з розшуку викрадених Ісляма і Джевдета, про їх долю нічого не відомо і понині", - вказав Чубаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В окупованому Криму російські силовики посилили стеження за кримськими татарами

Доповнення

З 2014 року росія регулярно проводить репресії на півострові. За даними Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, рф незаконно утримує 181 політв’язня, 116 з них – кримські татари. Із загальної кількості незаконно затриманих 40 перебувають у СІЗО в очікуванні “вироку”, 123 – уже отримали “вирок” та ув’язнені, 18 – без статусу.

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