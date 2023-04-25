В оккупированном Крыму силовики рф вывезли из дома правозащитника Джеппарова - Чубаров

Цитата

"Сегодня утром российские каратели в оккупированном Крыму ворвались в дом правозащитника, активного участника крымскотатарского национального движения со времен СССР, Абдурешита Джеппарова, проживающего в городе Qarasuvbazar (российские оккупанты называют этот город Белогорск). По завершению обыска, который длился с 7 часов утра до 10.00 и в ходе которого в доме изъяли все телефоны и электронные устройства, каратели из ФСБ забрали с собой Абдурешита Джеппарова", - написал Чубаров.

Детали

Как отметил председатель Меджлиса, "более 8 лет назад российские каратели открыто похитили сына и племянника Абдурешита Джеппарова". "Тогда, вечером 27 сентября 2014 года к Исляму Джеппарову и Джевдету Ислямову, которые находились возле магазина автозапчастей "Кысмет" города Qarasuvbazar, подъехал микроавтобус Volkswagen Transporter, откуда выскочили неизвестные в масках и силой затолкали молодых ребят в автомобиль, вывезя в неизвестном направлении. Несмотря на все усилия по розыску похищенных Исляма и Джевдета, об их судьбе ничего не известно и поныне", - указал Чубаров.

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Дополнение

С 2014 года россия регулярно проводит репрессии на полуострове. По данным Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым, рф незаконно удерживает 181 политзаключенного, 116 из них – крымские татары. Из общего количества незаконно задержанных 40 находятся в СИЗО в ожидании “приговора”, 123 – уже получили “приговор” и заключены, 18 – без статуса.