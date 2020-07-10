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В окупованому Криму перебуває 32,5 тис. російських військовослужбовців - Наєв

В окупованому Криму перебуває 32,5 тис. російських військовослужбовців - Наєв

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Сухопутне угруповання в окупованому Криму складає 11,5 тис. осіб, тоді як всього на території півострова знаходиться 32,5 тис. військовослужбовців РФ. Такі дані підтвердив командувач операції Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі програми “Право на владу”, передає УНН.

“Так, ці відомості відповідають (дійсності - ред.). Єдине, я хотів би до цих відомостей додати наступне, що саме сухопутне угруповання - воно складає 11,5 тис. осіб. Мова йде про весь склад на тимчасово окупованій території, туди входять і військово-морські сили російські, а також сили і засоби протиповітряної оборони. Безпосередньо сухопутні угрупування - вони складаються з двох бригад і одного батальйону”, - сказав Сергій Наєв.

Згідно з даними Міноборони, за даними обмінної інформації з РФ, на території окупованої Автономної Республіки Крим знаходиться 32,5 тис. військовослужбовців, 200 бронемашин, 31 танк, 100 артилерійських систем, 34 гелікоптери, 63 літаки та 684 одиниці військової техніки.

Нагадаємо, Сергій Наєв заявив, що загроз щодо наступу ЗС РФ на Херсонську область немає.

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