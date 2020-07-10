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В оккупированном Крыму находится 32,5 тыс. российских военнослужащих - Наев

В оккупированном Крыму находится 32,5 тыс. российских военнослужащих - Наев

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Сухопутная группировка в оккупированном Крыму составляет 11,5 тыс. человек, тогда как всего на территории полуострова находится 32,5 тыс. военнослужащих РФ. Такие данные подтвердил командующий операцией Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире программы "Право на власть", передает УНН.

"Да, эти сведения соответствуют (действительности - ред.). Единственное, я хотел бы к этим сведениям добавить следующее, что именно сухопутная группировка - оно составляет 11,5 тыс. человек. Речь идет о всем составе на временно оккупированной территории, туда входят и военно-морские силы российские, а также силы и средства противовоздушной обороны. Непосредственно сухопутные группировки - они состоят из двух бригад и одного батальона", - сказал Сергей Наев.

Согласно данным Минобороны, по данным обменной информации с РФ, на территории оккупированной Автономной Республики Крым находится 32,5 тыс. военнослужащих, 200 бронемашин, 31 танк, 100 артиллерийских систем, 34 вертолета, 63 самолета и 684 единицы военной техники.

Напомним, Сергей Наев заявил, что угроз для наступления ВС РФ на Херсонскую область нет.

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