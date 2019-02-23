В окупованому Криму нагородили колишніх бійців "Беркуту", які брали участь у сутичках на Майдані
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Севастополі в анексованому Росією Криму 22 лютого на площі Нахімова відбулося “вшанування” бійців спецпідрозділу “Беркут”, що протистояли активістам Євромайдану в Києві взимку 2014 року, інформує УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Захід присвятили п’ятиріччю тих подій, а також російському “Дню захисника вітчизни”, який відзначають 23 лютого.
Підконтрольна Кремлю влада Севастополя нагородила “беркутівців” листами подяки “за мужність і героїзм”.
Саме п’ять років тому, 22 лютого 2014 року, бійців севастопольського “Беркуту”, які повернулися з Києва після протистояння з євромайданівцями, зустрічали з оркестром та квітами в Севастополі.
Нагадуємо, з Криму до України за час окупації виїхали близько 35 тисяч переселенців.