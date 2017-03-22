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В окупованому Криму мовлення українських телеканалів розцінили як диверсію

В окупованому Криму мовлення українських телеканалів розцінили як диверсію

Київ • УНН

 • 8815 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. В окупованому Криму початок мовлення українських телеканалів розцінили як інформаційну диверсію. Про це заявив "глава державного комітету Криму у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян" Заур Смірнов, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

"Українська влада продовжує вести інформаційну війну проти Криму. Це інформаційна диверсія, в якій застосовані нові цифрові технології", - сказав журналістам З.Смірнов.

При цьому він підкреслив, що цей проект не принесе ніякого результату, крім економічних втрат для самої України.

"Сьогодні кримчани можуть вільно дивитися українські телеканали через супутник або інтернет. Однак вони не користуються попитом. Спроби дискредитувати російську і кримську "владу" не приносять ніяких результатів, на тлі реальних перетворень і розвитку півострова", - підкреслив він.

Нагадаємо, 17 березня, відбулося відкриття телекомунікаційної вежі у селі Чонгар, яка має забезпечити трансляцію українських теле- та радіоканалів на територію окупованого Криму.

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