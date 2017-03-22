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В оккупированном Крыму вещания украинских телеканалов расценили как диверсию

В оккупированном Крыму вещания украинских телеканалов расценили как диверсию

Киев • УНН

 • 8814 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В оккупированном Крыму начало вещания украинских телеканалов расценили как информационную диверсию. Об этом заявил "глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан" Заур Смирнов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Украинская власть продолжает вести информационную войну против Крыма. Это информационная диверсия, в которой применены новые цифровые технологии", - сказал журналистам З.Смирнов.

При этом он подчеркнул, что этот проект не принесет никакого результата, кроме экономических потерь для самой Украины.

"Сегодня крымчане могут свободно смотреть украинские телеканалы через спутник или интернет. Однако они не пользуются спросом. Попытки дискредитировать русский и крымскую" власть "не приносят никаких результатов, на фоне реальных преобразований и развития полуострова", - подчеркнул он.

Напомним, 17 марта, состоялось открытие телекоммуникационной башни в селе Чонгар, которая должна обеспечить трансляцию украинских теле- и радиоканалов на территорию оккупированного Крыма.

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