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В окупованому Криму готуються до повернення під контроль України – розвідка

В окупованому Криму готуються до повернення під контроль України – розвідка

Київ • УНН

 • 593156 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. У тимчасово окупованому росією Криму готуються до повернення під контроль України – активізувався рух проти загарбників. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує УНН із посиланням на Telegram ГУР.

Цитата

"Зараз йде перегрупування – ворог продовжує перегруповувати свої сили на Херсонському, на Запорізькому напрямках. В окупований Крим прибула батальйонна тактична група російських десантників для відправки на материкову частину України. Крім того, на півострові загарбники посилюють систему протиповітряної оборони. На цьому фоні активізувалися партизани та рух проти окупантів. Люди готуються до того, що ми будемо туди повертатися”, – зазначив Скібіцький.

Нагадаємо

Секретар РНБО Олексій Данілов спростував думку, що Україна начебто не зможе повернути військовим шляхом захоплені росією території. Він зазначив, що спочатку знищення окупантів, потім – дипломатія.

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