В окупованому Криму готуються до повернення під контроль України – розвідка

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"Зараз йде перегрупування – ворог продовжує перегруповувати свої сили на Херсонському, на Запорізькому напрямках. В окупований Крим прибула батальйонна тактична група російських десантників для відправки на материкову частину України. Крім того, на півострові загарбники посилюють систему протиповітряної оборони. На цьому фоні активізувалися партизани та рух проти окупантів. Люди готуються до того, що ми будемо туди повертатися”, – зазначив Скібіцький.

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Секретар РНБО Олексій Данілов спростував думку, що Україна начебто не зможе повернути військовим шляхом захоплені росією території. Він зазначив, що спочатку знищення окупантів, потім – дипломатія.