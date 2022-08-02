В оккупированном Крыму готовятся к возвращению под контроль Украины – разведка

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"Сейчас идет перегруппировка – враг продолжает перегруппировать свои силы на Херсонском, на Запорожском направлениях. В оккупированный Крым прибыла батальонная тактическая группа российских десантников для отправки на материковую часть Украины. Кроме того, на полуострове захватчики усиливают систему противовоздушной обороны. На фоне активизировались партизаны и движение против оккупантов. Люди готовятся к тому, что мы будем туда возвращаться”, – отметил Скибицкий.

Напомним

Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг мнение, что Украина якобы не сможет вернуть военным путем захваченные россией территории. Он отметил, что сначала уничтожение оккупантов, затем – дипломатия.