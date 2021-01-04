В окупованому Криму батько задушив дочку хрестиком і намагався видати це за отруєння

$41.280.10
45.550.52
ukru
Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни
Ексклюзив
14:44 • 4298 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 14067 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 26622 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 50092 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 97863 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 184144 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 208873 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182133 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172325 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115849 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5м/с
65%
Популярнi новини

Генштаб ЗСУ: ворог втратив за добу 1420 солдатів та десятки одиниць техніки

10 квітня, 05:01 • 16858 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 107312 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 24710 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 52150 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 30552 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 15776 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 210898 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 241579 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 329646 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 491121 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 160 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 1652 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 8932 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 10985 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 52278 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

В окупованому Криму батько задушив дочку хрестиком і намагався видати це за отруєння

Київ • УНН

 • 15284 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. В окупованому Криму 23-річний чоловік задушив 1,5-річну доньку і намагався видати це за отруєння чадним газом від несправного пічного опалення. Про це повідомили у російському Слідчому комітеті на окупованому півострові, передає УНН.

В окупованому Криму батько задушив дочку хрестиком і намагався видати це за отруєння

“Вдень 3 січня 2021 року... надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків міста Бахчисарай виявлено тіло дівчинки у віці 1,5 років”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що був проведений ретельний огляд місця події, зовнішні ознаки насильницької смерті на тілі дитини були відсутні.

“Однак результати медичної експертизи тіла дівчинки показали, що її смерть настала внаслідок удушення... Від батька загиблої дівчинки отримана явка з повинною про вчинення ним стосовно дитини вбивства”, - наголошується в повідомленні.

Встановлено, що напередодні батько бив доньку, ставив в куток, а після, щоб вона перестала плакати, вчинив її вбивство. Як пишуть російську ЗМІ, за даними російського СК, щоб дівчинка перестала плакати, він "схопив за стрічку, на якій висів натільний хрестик, і кілька разів з силою затягнув її". 

“Чоловік зловживав спиртними напоями, постійно бив дітей і дружину. Після скоєння вбивства придумав версію про те, що дівчинка отруїлася чадним газом від несправного пічного опалення та змусив дружину підтвердити це, погрожуючи їй розправою”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі 23-річний чоловік затриманий. При допиті як підозрюваного він повністю підтвердив обставини скоєного ним злочину. Наразі російське слідство на окупованому півострові, як вказано, готується висунути йому обвинувачення і вийти до суду з клопотанням про обрання щодо нього запобіжного заходу.

Нагадаємо, в окупованому Криму скоєно напад на дочку і дружину ув’язненого Кремля Олега Приходько.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$33.20
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26