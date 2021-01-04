В окупованому Криму батько задушив дочку хрестиком і намагався видати це за отруєння
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. В окупованому Криму 23-річний чоловік задушив 1,5-річну доньку і намагався видати це за отруєння чадним газом від несправного пічного опалення. Про це повідомили у російському Слідчому комітеті на окупованому півострові, передає УНН.
“Вдень 3 січня 2021 року... надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків міста Бахчисарай виявлено тіло дівчинки у віці 1,5 років”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що був проведений ретельний огляд місця події, зовнішні ознаки насильницької смерті на тілі дитини були відсутні.
“Однак результати медичної експертизи тіла дівчинки показали, що її смерть настала внаслідок удушення... Від батька загиблої дівчинки отримана явка з повинною про вчинення ним стосовно дитини вбивства”, - наголошується в повідомленні.
Встановлено, що напередодні батько бив доньку, ставив в куток, а після, щоб вона перестала плакати, вчинив її вбивство. Як пишуть російську ЗМІ, за даними російського СК, щоб дівчинка перестала плакати, він "схопив за стрічку, на якій висів натільний хрестик, і кілька разів з силою затягнув її".
“Чоловік зловживав спиртними напоями, постійно бив дітей і дружину. Після скоєння вбивства придумав версію про те, що дівчинка отруїлася чадним газом від несправного пічного опалення та змусив дружину підтвердити це, погрожуючи їй розправою”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі 23-річний чоловік затриманий. При допиті як підозрюваного він повністю підтвердив обставини скоєного ним злочину. Наразі російське слідство на окупованому півострові, як вказано, готується висунути йому обвинувачення і вийти до суду з клопотанням про обрання щодо нього запобіжного заходу.
Нагадаємо, в окупованому Криму скоєно напад на дочку і дружину ув’язненого Кремля Олега Приходько.