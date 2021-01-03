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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 61331 просмотра

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В Крыму совершено нападение на дочь и жену заключенного Кремля Приходько

Киев • УНН

 • 22489 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В оккупированном Крыму совершено нападение на дочь и жену заключенного Кремля Олега Приходько. Об этом сообщил председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок, передает УНН.

В Крыму совершено нападение на дочь и жену заключенного Кремля Приходько

По его словам, неизвестные жестоко избили женщин возле их дома за поддержку Приходько.

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Приходько в СИЗО в российском Ростове-на-Дону критически ухудшилось.

Олег Приходько - коренной крымчанин. В октябре 2019 оккупационные власти заключили Приходько по обвинению в якобы подготовке подрыва здания городской администрации Сак.

16 января 2020 стало известно, что Приходько предъявили новое обвинение в "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств". Позже его обвинили также в подготовке подрыва генконсульства России во Львове.

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