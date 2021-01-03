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У Криму здійснено напад на доньку та дружину в’язня Кремля Приходька

Київ • УНН

 • 22489 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. В окупованому Криму здійснено напад на доньку та дружину в‘язня Кремля Олега Приходька. Про це повідомив голова ВО “Свобода” олег Тягнибок, передає УНН.

У Криму здійснено напад на доньку та дружину в’язня Кремля Приходька

За його словами, невідомі жорстоко побили жінок біля їхнього будинку за підтримку Приходька.

Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що стан здоров’я українського політв’язня Олега Приходька у СІЗО у російському Ростові-на-Дону критично погіршився.

Олег Приходько — корінний кримчанин. У жовтні 2019 року окупаційна влада ув’язнили Приходька за обвинуваченням у нібито підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

16 січня 2020 року стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в “незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв”. Пізніше його звинуватили також у підготовці підриву генконсульства Росії у Львові.

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