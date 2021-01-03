У Криму здійснено напад на доньку та дружину в’язня Кремля Приходька
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. В окупованому Криму здійснено напад на доньку та дружину в‘язня Кремля Олега Приходька. Про це повідомив голова ВО “Свобода” олег Тягнибок, передає УНН.
За його словами, невідомі жорстоко побили жінок біля їхнього будинку за підтримку Приходька.
Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що стан здоров’я українського політв’язня Олега Приходька у СІЗО у російському Ростові-на-Дону критично погіршився.
Олег Приходько — корінний кримчанин. У жовтні 2019 року окупаційна влада ув’язнили Приходька за обвинуваченням у нібито підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.
16 січня 2020 року стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в “незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв”. Пізніше його звинуватили також у підготовці підриву генконсульства Росії у Львові.