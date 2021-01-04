В оккупированном Крыму отец задушил дочь крестиком и пытался выдать это за отравление

"Днем 3 января 2021 года ... поступило сообщение о том, что в одном из домов города Бахчисарай обнаружено тело девочки в возрасте 1,5 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что был проведен тщательный осмотр места происшествия, внешние признаки насильственной смерти на теле ребенка отсутствовали.

"Однако результаты медицинской экспертизы тела девочки показали, что ее смерть наступила в результате удушения... От отца погибшей девочки получена явка с повинной о совершении им в отношении ребенка убийства", - отмечается в сообщении.

Установлено, что накануне отец бил дочь, ставил в угол, а после, чтобы она перестала плакать, совершил ее убийство. Как пишут российские СМИ, по данным российского СК, чтобы девочка перестала плакать, он "схватил за ленту, на которой висел нательный крестик, и несколько раз с силой затянул ее".

"Мужчина злоупотреблял спиртными напитками, постоянно бил детей и жену. После совершения убийства придумал версию о том, что девочка отравилась угарным газом от неисправного печного отопления и заставил жену подтвердить это, угрожая ей расправой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 23-летний мужчина задержан. При допросе в качестве подозреваемого он полностью подтвердил обстоятельства совершенного им преступления. Российское следствие на оккупированном полуострове, как указано, готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, в оккупированном Крыму совершено нападение на дочь и жену заключенного Кремля Олега Приходько.