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В окупованому Криму 17 липня відбудеться попереднє судове засідання у справі Чубарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. На 17 липня 2020 року в окупаційному “верховному суді” Криму призначено попереднє “судове” засідання у справі глави Меджлісу Рефата Чубарова. Про це глава Меджлісу повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“На 17 липня 2020 року в окупаційному „верховному суді“ Криму призначено попереднє „судове“ засідання в відношення мене. Зрозуміло, російські окупанти мене не сповістили ні про дату, ні про місце проведення запланованого ними наді мною судилища ...”, - написав Чубаров.

Глава Меджлісу нагадав, що раніше, ще на рівні слідства адвокату Миколі Полозову було відмовлено вступити в статус його захисника.

"Штучні перешкоди, створювані адвокату Полозову, свідчать про те, що російська окупаційна влада сфабрикувала чергову справу, яке, згідно з їхнім задумом, має сприяти залякуванню кримських татар в умовах окупованого Криму", - зазначив він.

Чубаров також додав, що попереднє “судове” засідання буде проходити під головуванням Васильєва Віктора Юрійовича, який до його призначення “суддею верховного суду Криму” працював на посадах:

— судді Північно-Кавказького окружного військового суду,

— заступника голови військового суду Смоленського гарнізону,

— судді військового суду військової частини 10514.

"Загалом, класичний російський каратель, кар’єра якого, сподіваємося, закінчиться на лаві підсудних Міжнародного трибуналу", - резюмував глава Меджлісу.

Нагадаємо, в окупованому Криму порушили кримінальну справу проти Рефата Чубарова.

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