В оккупированном Крыму 17 июля состоится предварительное судебное заседание по делу Чубарова

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103685 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113097 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117989 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152278 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117253 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142745 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104525 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102869 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105185 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102317 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Крыму 17 июля состоится предварительное судебное заседание по делу Чубарова

В оккупированном Крыму 17 июля состоится предварительное судебное заседание по делу Чубарова

Киев  •  УНН

 • 15405 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. На 17 июля 2020 года в оккупационном "верховном суде" Крыма назначено предварительное "судебное" заседание по делу главы Меджлиса Рефата Чубарова. Об этом глава Меджлиса сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На 17 июля 2020 года в оккупационном "верховном суде" Крыма назначено предварительное "судебное" заседание в отношении меня. Разумеется, российские оккупанты меня не известили ни о дате, ни о месте проведения запланированного ими надо мной судилища...", - написал Чубаров.

Глава Меджлиса напомнил, что ранее, еще на уровне следствия адвокату Николаю Полозову было отказано вступить в статус его защитника.

"Искусственные препятствия, создаваемые адвокату Полозову, свидетельствуют о том, что российская оккупационная власть сфабриковала очередное дело, которое, по их замыслу, должно способствовать запугиванию крымских татар в условиях оккупированного Крыма", - отметил он.

Чубаров также добавил, что предварительное "судебное" заседание будет проходить под председательством Васильева Виктора Юрьевича, который до его назначения "судьей верховного суда Крыма" работал на должностях:

- судьи Северо-Кавказского окружного военного суда,

- заместителя председателя военного суда Смоленского гарнизона,

- судьи военного суда воинской части 10514.

"В общем, классический русский каратель, карьера которого, надеемся, закончится на скамье подсудимых Международного трибунала", - резюмировал глава Меджлиса.

Напомним, в оккупированном Крыму возбудили уголовное дело против Рефата Чубарова.

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