В окупованому Бердянську пролунали вибухи: що відомо
Київ • УНН
В окупованому Бердянську пролунали вибухи, мешканці чули гучні звуки та бачили дим.
В окуповнаому Бердянську пролунали вибухи. Як повідомляє Telegram-канал "Бердянськ сьогодні", дуже гучно було в центрі міста, передає УНН.
"У Бердянську пролунав вибух. Дуже гучно у центрі і дим з боку Приморської площі. Або щось здетонувало, або прилетіло", - йдеться у повідомленні.
Крім того, окупанти ввімкнули сигнал тривоги у Бердянську.
Згодом пролунали Вибухи в районі порту - "можливо виходи ППО, а можливо й ні", повідомдяє "Бердянськ сьогодні".
Додамо
Інформацію про вибухи в окупованому Бердянську також підтвердила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна
"У Бердянську пролунав вибух! Мешканці повідомляють про гучний звук орієнтовно в центральний частині міста! Очікуємо на гарні новини від ЗСУ!" - повідомила Галіцина у Telegram.