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В окупований Крим незаконно переїхало близько 800 тисяч росіян – Ташева

В окупований Крим незаконно переїхало близько 800 тисяч росіян – Ташева

Київ • УНН

 • 249176 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Близько 800 тисяч росіян незаконно переїхали до тимчасово окупованого Криму. Про це у коментарі для матеріалу Daily Mail заявила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, передає УНН.

Цитата

"У тимчасово окупований Крим незаконно переїхало близько 800 тисяч росіян. Згідно з українським і міжнародним законодавством, якщо громадяни чужої держави нелегально перетинають кордон – їх потрібно примусово видворити. Тому, якщо вони нелегали, то повинні повернутися до росії, виїхати з українського Криму після деокупації. Тільки тоді ці люди зможуть вимагати від Української держави право на перебування/проживання", – заявила Ташева.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Криму з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну поховали щонайменше 191 військовослужбовця російської армії.

Українські Національні Новини

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