В окупований Крим незаконно переїхало близько 800 тисяч росіян – Ташева

Цитата

"У тимчасово окупований Крим незаконно переїхало близько 800 тисяч росіян. Згідно з українським і міжнародним законодавством, якщо громадяни чужої держави нелегально перетинають кордон – їх потрібно примусово видворити. Тому, якщо вони нелегали, то повинні повернутися до росії, виїхати з українського Криму після деокупації. Тільки тоді ці люди зможуть вимагати від Української держави право на перебування/проживання", – заявила Ташева.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Криму з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну поховали щонайменше 191 військовослужбовця російської армії.