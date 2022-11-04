В окупований Крим незаконно переїхало близько 800 тисяч росіян – Ташева
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Близько 800 тисяч росіян незаконно переїхали до тимчасово окупованого Криму. Про це у коментарі для матеріалу Daily Mail заявила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, передає УНН.
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"У тимчасово окупований Крим незаконно переїхало близько 800 тисяч росіян. Згідно з українським і міжнародним законодавством, якщо громадяни чужої держави нелегально перетинають кордон – їх потрібно примусово видворити. Тому, якщо вони нелегали, то повинні повернутися до росії, виїхати з українського Криму після деокупації. Тільки тоді ці люди зможуть вимагати від Української держави право на перебування/проживання", – заявила Ташева.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Криму з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну поховали щонайменше 191 військовослужбовця російської армії.