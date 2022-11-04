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В оккупированный Крым незаконно переехало около 800 тысяч россиян – Ташева

Киев • УНН

 • 249174 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Около 800 тысяч россиян незаконно переехали во временно оккупированный Крым. Об этом в комментарии для материала Daily Mail заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, передает УНН.

Цитата

"Во временно оккупированный Крым незаконно переехало около 800 тысяч россиян. Согласно украинскому и международному законодательству, если граждане чужого государства нелегально пересекают границу – их нужно принудительно выдворить. Поэтому, если они нелегали, то должны вернуться в россию, уехать из украинского Крыма после деоккупации. Только тогда эти люди смогут потребовать от украинского государства право на пребывание/проживание", – заявила Ташева.

Напомним

Во временно оккупированном Крыму с начала полномасштабного вторжения рф в Украину похоронили по меньшей мере 191 военнослужащего российской армии.

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