В окупованому Криму вже поховали понад 190 військових рф
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У тимчасово окупованому Криму з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну поховали щонайменше 191 військовослужбовця російської армії. Про це повідомляє пресслужба представництва Президента в АР Крим, інформує УНН.
Цитата
«Станом на 31 жовтня 2022 року в окупованому Криму вже відбулися поховання щонайменше 191 солдата російської армії. 101 із них, ймовірно, були громадянами України», - ідеться у повідмленні.
Деталі
Як зазначається, кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення. Інформація доповнюється.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 72 470 осіб, 2698 танків, 276 літаків, 257 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.