В окупованому Криму вже поховали понад 190 військових рф

Цитата

«Станом на 31 жовтня 2022 року в окупованому Криму вже відбулися поховання щонайменше 191 солдата російської армії. 101 із них, ймовірно, були громадянами України», - ідеться у повідмленні.

Деталі

Як зазначається, кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення. Інформація доповнюється.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 72 470 осіб, 2698 танків, 276 літаків, 257 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.