В оккупированном Крыму уже похоронили более 190 военных рф
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во временно оккупированном Крыму с начала полномасштабного вторжения рф в Украину похоронили по меньшей мере 191 военнослужащего российской армии. Об этом сообщает пресс-служба представительства Президента в АР Крым, информирует УНН.
Цитата
«По состоянию на 31 октября 2022 года в оккупированном Крыму уже состоялись захоронения по меньшей мере 191 солдата российской армии. 101 из них, вероятно, были гражданами Украины», - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть происходит без освещения. Информация дополняется.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 72 470 человек, 2698 танков, 276 самолетов, 257 вертолетов и сотен единиц военной техники.