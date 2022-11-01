В оккупированном Крыму уже похоронили более 190 военных рф

Цитата

«По состоянию на 31 октября 2022 года в оккупированном Крыму уже состоялись захоронения по меньшей мере 191 солдата российской армии. 101 из них, вероятно, были гражданами Украины», - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть происходит без освещения. Информация дополняется.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 72 470 человек, 2698 танков, 276 самолетов, 257 вертолетов и сотен единиц военной техники.