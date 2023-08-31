В окупованій Феодосії чули вибухи та стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Вибухи та стрілянину чули в окупованій Феодосії, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
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"З Феодосії повідомляють, що звуки стрілянини долинали зі сторони стадіону "Динамо". Там поряд казарми військової частини. Та й до порту, власне, недалеко", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, Telegram-канал повідомив, що на Старокримському полігоні сильні вибухи.
"Про "бавовну" та стрілянину повідомляють також із Феодосії. Про навчання російська влада не повідомляла", - йдеться у повідомленні.