В окупованій Феодосії чули вибухи та стрілянину

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"З Феодосії повідомляють, що звуки стрілянини долинали зі сторони стадіону "Динамо". Там поряд казарми військової частини. Та й до порту, власне, недалеко", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, Telegram-канал повідомив, що на Старокримському полігоні сильні вибухи.

"Про "бавовну" та стрілянину повідомляють також із Феодосії. Про навчання російська влада не повідомляла", - йдеться у повідомленні.