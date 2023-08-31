В оккупированной Феодосии слышали взрывы и стрельбу
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Взрывы и стрельбу слышали в оккупированной Феодосии, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
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"Из Феодосии сообщают, что звуки стрельбы доносились со стороны стадиона "Динамо". Там рядом казармы воинской части. Да и до порта, собственно, недалеко", - говорится в сообщении.
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Кроме того, Telegram-канал сообщил, что на Старокрымском полигоне сильные взрывы.
"О "хлопке" и стрельбе сообщают также из Феодосии. Об учениях российские власти не сообщали", - говорится в сообщении.