В окремих регіонах можуть організувати мобільні госпіталі - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У разі потреби, в окремих регіонах України можуть організувати мобільні госпіталі – до цього вже готуються. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Окрім цього, іде спільна підготовка до оперативного розгортання мобільних госпіталів в окремих регіонах України у разі виникнення такої потреби", - сказав Зеленський
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Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 - летальні.