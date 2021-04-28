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В охопленій коронавірусом Індії скандал через бронь розкішного готелю під COVID-лікарню для суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Влада Делі розпорядилася перетворити розкішний готель в медичний заклад з боротьби з COVID-19 для виняткового використання суддями одного з вищих судів і їх сім'ями, що викликало обурення у громадян, адже в столиці Індії не вистачає лікарняних ліжок і життєво необхідного кисню для сотень людей, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Місцевий уряд заявив у понеділок увечері, що отримав запит від Високого суду Делі через швидке зростання кількості заражених коронавірусом і зарезервував 100 номерів в готелі Ashoka для представників найвищого судового органу. У повідомленні уряду Делі йшлося, що установою буде управляти провідна міська лікарня.

Високий суд Делі заперечував, що звертався з подібним запитом, і заявив, що скасує відповідний наказ, якщо уряд не змінить його. "Коли це ми попросили 100 місць в п'ятизірковому готелі? Ми тільки сказали, що якщо судовий виконавець, суддя або їх сім'я інфіковані, вони повинні бути госпіталізовані... Немислимо, щоб ми як організація захотіли яких-небудь преференцій", - відзначили в Високому суді Делі.

Коментар суду послідував за критикою з боку юристів та громадян.

На думку юриста і представника основної опозиційної партії Конгресу Джайвеєр Шергілл, рішення уряду міста суперечить праву на рівність, закріпленому в конституції, і сам суд повинен відмовитися від особливого ставлення.

"Високому суду Делі варто було б відхилити пропозицію готелю Ashoka Hotel або скасувати її, якщо вони замовили його самі", - зазначив політичний оглядач і колишній голова Amnesty International в Індії Аакар Патель.

Інші висміювали вибір готелю Ashoka піклуватися про суддів і пропонували розглянути більш розкішні готелі в столиці.

Доповнення

Індійська столиця - одне з найбільш постраждалих міст під час другої вибухової хвилі COVID-19 у країні: кожна третя людина, що пройшла тестування на вірус, виявилася інфікованою.

Лікарні відмовляють пацієнтам, тому що у них немає ліжок або кисню, щоб підтримати їх життя. Місто повідомляє в середньому про одну смерть кожні чотири хвилини.

У середу в країні було зареєстровано 3293 випадки смерті від вірусу, що збільшило загальну кількість загиблих зі 197 894 до 201 187 осіб - четверте місце в світі після США, Бразилії та Мексики - і зареєстровано 360 960 нових випадків, що є рекордними показниками.

За даними ВООЗ, в Індії по 27 квітня зареєстровано 17 636 307 підтверджених випадків COVID-19, з яких 197 894 випадки смерті.

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