В охваченной коронавирусом Индии скандал из-за брони роскошного отеля под COVID-больницу для судей

Детали

Местное правительство заявило в понедельник вечером, что получило запрос от Высокого суда Дели из-за быстрого роста числа зараженных коронавирусом и зарезервировало 100 номеров в отеле Ashoka для представителей высшего судебного органа. В сообщении правительства Дели говорилось, что учреждением будет управлять ведущая городская больница.

Высокий суд Дели отрицал, что обращался с подобным запросом, и заявил, что отменит соответствующий приказ, если правительство не изменит его. "Когда это мы попросили 100 мест в пятизвездочном отеле? Мы только сказали, что если судебный исполнитель, судья или их семья инфицированы, они должны быть госпитализированы... Немыслимо, чтобы мы как организация захотели каких-либо преференций", - отметили в Высоком суде Дели.

Комментарий суда последовал за критикой со стороны юристов и граждан.

По мнению юриста и представителя основной оппозиционной партии Конгресса Джайвеер Шергилл, решение правительства города противоречит праву на равенство, закрепленному в конституции, и сам суд должен отказаться от особого отношения.

"Высокому суду Дели следовало бы отклонить предложение отеля Ashoka Hotel или отменить его, если они заказали его сами", - отметил политический обозреватель и бывший глава Amnesty International в Индии Аакар Патель.

Другие высмеивали выбор отеля Ashoka заботиться о судьях и предлагали рассмотреть более роскошные отели в столице.

Дополнение

Индийская столица - один из наиболее пострадавших городов во время второй взрывной волны COVID-19 в стране: каждый третий человек, прошедший тестирование на вирус, оказалась инфицированныым.

Больницы отказывают пациентам, потому что у них нет кроватей или кислорода, чтобы поддержать их жизни. Город сообщает в среднем об одной смерти каждые четыре минуты.

В среду в стране было зарегистрировано 3293 случая смерти от вируса, что увеличило общее количество погибших с 197 894 до 201 187 человек - четвертое место в мире после США, Бразилии и Мексики - и зарегистрировано 360 960 новых случаев, что является рекордными показателями.

По данным ВОЗ, в Индии по 27 апреля зарегистрировано 17 636 307 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 197 894 случая смерти.