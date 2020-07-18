В Офісі Президента зібралася рада у справах ветеранів: що вирішили

ukru
Ексклюзив
08:24 • 38639 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 88518 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 101459 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 164283 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 136454 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 145982 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147443 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129163 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183187 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126254 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 103478 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 142151 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 122881 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 109143 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 109348 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 38625 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 88502 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 101455 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 84436 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 130769 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104216 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 104852 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122602 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139160 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137218 перегляди
Актуальне
В Офісі Президента зібралася рада у справах ветеранів: що вирішили

В Офісі Президента зібралася рада у справах ветеранів: що вирішили

Київ • УНН

 • 15355 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при Президентові України провела засідання і обговорила питання діяльності ради та законодавчі ініціативи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при Президентові України провела засідання, на якому було обговорено поточні питання діяльності ради, а також законодавчі пропозиції щодо забезпечення соціального захисту ветеранів війни та членів сімей загиблих”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що голова Консультативної ради Сергій Куніцин наголосив на важливості зустрічей Президента з представниками ветеранської спільноти регіонів, як це відбулося на Одещині та Волині.

“Одноголосним рішенням учасники засідання доручили керівництву Консультативної ради визначити та затвердити черговість участі членів ради в подальших робочих поїздках Президента. Також було відзначено необхідність створення в кожному регіоні консультативних рад у справах ветеранів обласного рівня, які займатимуться ветеранською проблематикою на місцях”, — додали в повідомленні.

Окрім того, учасники засідання затвердили склад постійних робочих груп, що працюватимуть за основними напрямами діяльності та підтримали ініціативу щодо створення спільної робочої групи з Міністерством у справах ветеранів для вироблення єдиної позиції щодо актуалізації та вдосконалення законодавчої й нормативної бази, яка забезпечує соціальні гарантії та права ветеранів війни і членів сімей загиблих захисників України.

Як вказано, вони розглянули законопроект “Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України” і питання амністії учасників АТО/ООС у 2020 році.

“Консультативна рада ухвалила рішення винести на розгляд Президента України проект Національної стратегії фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їхніх сімей”, — підсумували в Офісі Президента.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський дав завдання міністру охорони здоров’я України Максиму Степанову навести лад з лікуванням ветеранів АТО/ООС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32