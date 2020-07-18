В Офісі Президента зібралася рада у справах ветеранів: що вирішили
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при Президентові України провела засідання і обговорила питання діяльності ради та законодавчі ініціативи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при Президентові України провела засідання, на якому було обговорено поточні питання діяльності ради, а також законодавчі пропозиції щодо забезпечення соціального захисту ветеранів війни та членів сімей загиблих”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що голова Консультативної ради Сергій Куніцин наголосив на важливості зустрічей Президента з представниками ветеранської спільноти регіонів, як це відбулося на Одещині та Волині.
“Одноголосним рішенням учасники засідання доручили керівництву Консультативної ради визначити та затвердити черговість участі членів ради в подальших робочих поїздках Президента. Також було відзначено необхідність створення в кожному регіоні консультативних рад у справах ветеранів обласного рівня, які займатимуться ветеранською проблематикою на місцях”, — додали в повідомленні.
Окрім того, учасники засідання затвердили склад постійних робочих груп, що працюватимуть за основними напрямами діяльності та підтримали ініціативу щодо створення спільної робочої групи з Міністерством у справах ветеранів для вироблення єдиної позиції щодо актуалізації та вдосконалення законодавчої й нормативної бази, яка забезпечує соціальні гарантії та права ветеранів війни і членів сімей загиблих захисників України.
Як вказано, вони розглянули законопроект “Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України” і питання амністії учасників АТО/ООС у 2020 році.
“Консультативна рада ухвалила рішення винести на розгляд Президента України проект Національної стратегії фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їхніх сімей”, — підсумували в Офісі Президента.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський дав завдання міністру охорони здоров’я України Максиму Степанову навести лад з лікуванням ветеранів АТО/ООС.