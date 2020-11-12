В Офісі Президента ведуть підготовку візиту Зеленського до США
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. В Офісі Президента готується підготовка поїздки Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Про це сказав заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Зазначається, що за словами Жовкви, наразі "триває підготовка повноцінного візиту Володимира Зеленського до США", зокрема опрацювання порядку денного такої поїздки.
"Економіка також має бути у пріоритеті поряд із політикою, поряд із безпековими питаннями. Тому такий візит, безумовно, готується (до США - ред.)", - зазначив заступник Єрмака.
Нагадаємо, у Зеленського запевнили, що Байден продовжить підтримку нацбезпеки України.