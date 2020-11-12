В Офісі Президента ведуть підготовку візиту Зеленського до США

Зазначається, що за словами Жовкви, наразі "триває підготовка повноцінного візиту Володимира Зеленського до США", зокрема опрацювання порядку денного такої поїздки.

"Економіка також має бути у пріоритеті поряд із політикою, поряд із безпековими питаннями. Тому такий візит, безумовно, готується (до США - ред.)", - зазначив заступник Єрмака.

Нагадаємо, у Зеленського запевнили, що Байден продовжить підтримку нацбезпеки України.